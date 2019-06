iglo: iglo Blubb Sticks

Einführung: 01. Juni 2019

Der Marktführer im Segment TK-Rahmspinat bekommt knusprigen Zuwachs: die iglo Blubb Sticks. Der aus Kindertagen bekannte, klassische Blubb-Spinat verpackt in einer besonders knusprigen Panade spricht auch neue Verwender an und inspiriert Verbraucher im praktischen Fingerfood-Format zu neuen kreativen Verzehranlässen. Statt mit Kartoffelpüree und Spiegelei regt ein Dip-Rezept auf der Rückseite der modernen Verpackung zum etwas anderen Snacken, Genießen und Wohlfühlen an. iglo erhöht damit ab sofort auch bei bestehenden Verwendern die Frequenz und sorgt für Umsatz- und Absatzsteigerung in der gesamten Spinat-Kategorie.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Karton Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 10 x 284 g Einzelpackungsgröße: 284 g UVP in Euro: 1,99

Firmenlogo Hersteller iglo GmbH

Osterbekstraße 90c

22083 Hamburg

Deutschland

https://www.iglo.de/

Weitere Informationen