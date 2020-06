Iglo : Iglo launcht Brezel-Stäbchen mit saftigem Fischfilet

Einführung: 01. Juli 2020

Ab Juli bringt Iglo Fischstäbchen in knuspriger Brezel-Panade auf den Markt. Die innovative Version von Deutschlands meistverkauftem Tiefkühlprodukt spricht sowohl Fischstäbchen-Liebhaber, als auch neue Konsumenten, die gerne snacken, an. Mit besonders knuspriger Brezel-Panade bekommt das Oktoberfest in den eigenen vier Wänden eine ganz neue Note. Das Beste: Vor allem die kleinen Genießer der Familie sind begeistert, wenn sich gleich zwei Lieblingssnacks zu einem verbinden.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Karton Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 12 Packungen á 13 Stäbchen Einzelpackungsgröße: 364 g UVP in Euro: 3,59

Firmenlogo Hersteller Iglo Deutschland GmbH

Osterbekstraße 90c

22083 Hamburg

Deutschland

https://www.iglo.de/

Weitere Informationen