reis-fit: reis-fit launcht Cup-Range in vier Sorten

Einführung: 20. August 2018

reis-fit erweitert sein Sortiment um eine Cup-Range, die sich in schnellen 90 Sekunden in der Mikrowelle zubereiten lässt. Die authentischen Kombinationen "Reis Mexiko mit Paprika & Mais", "Reis Indien mit Curry & Linsen" und "Reis Toskana mit Tomaten & Kräutern" bieten dem Konsumenten eine spannende Abwechslung in der Kategorie der Convenience-Produkte. "Quinoa Kreta mit Tomaten & Oliven" komplettiert als echtes Superfood die Range und unterstreicht damit den Charakter der reis-fit Cups als vollwertiges Fast Food, das länger satt macht.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Mikrowellenbecher Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 16 x 200g Einzelpackungsgröße: 200g UVP in Euro: 1,49

Firmenlogo Hersteller Euryza GmbH

Eiffestraße 585

20537 Hamburg

Deutschland

https://www.reis-fit.de/

Weitere Informationen