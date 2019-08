Innovative concept Focus on service

To improve its competitive edge, German DIY chain Toom Baumarkt is testing a new concept for its customers: The recently opened location in Stade-Schölisch offers a lot of advice, services and regionally significant product ranges.

Profilierung am Standort: Wie Toom Baumarkt mit mehr Beratung punkten will

Zur besseren Differenzierung im Wettbewerb testet Toom Baumarkt eine Serviceoffensive: Im Ende Mai eröffneten Standort in Stade Schölisch sollen durch viel Beratung, regionale Sortimente und Services die Wünsche der Baumarktkunden mehr im Mittelpunkt stehen. (Bild: Carsten Milbret)

Der Fokus auf Beratung wird auf der 8600 qm großen Fläche an mehreren Stellen deutlich. So haben die Macher alle Informations- und Beratungsstationen zentral im Mittelgang des Baumarkts gebündelt. "Damit erhöhen wir die Sichtbarkeit der Mitarbeiter für die Kunden enorm", sagt Hans-Joachim Kleinwächter, Geschäftsführer Marketing und Category-Management bei Toom Baumarkt. (Bild: Carsten Milbret)

Auch die meistfrequentierten Serviceleistungen wie Holzzuschnitte... (Bild: Carsten Milbret)

...oder die Farbmischstation sind in der Marktmitte platziert und aus dem Hauptgang heraus gut sichtbar. (Bild: Carsten Milbret)

Darüber hinaus gibt es Beratungs-Buttons in einigen Abteilungen, über die Kunden einen Mitarbeiter auf Knopfdruck anfordern können. Über Headsets stimmen sich die Mitarbeiter ab, wer die Beratung übernimmt. (Bild: Carsten Milbret)

Die Macher haben die Beratungs-Buttons nach System im Markt verteilt und vor allem dort platziert, wo erfahrungsgemäß die meisten Fragen auftreten, also bei Schrauben, Sanitärinstallationen oder Gartenzäunen. (Bild: Carsten Milbret)

Wenn ein Kunde schon vorab weiß, dass er eine ausführliche Beratung wünscht, kann er sich online einen Termin reservieren. "Wir wollen uns durch ein umfassendes Omnichannel-Beratungsangebot im Wettbewerb differenzieren. Deshalb haben wir in Stade einige neue Ansätze ausprobiert", sagt Hans-Joachim Kleinwächter. (Bild: Carsten Milbret)

Erstmals bietet Toom in Stade einen mobilen Allround-Handwerker "Andi Arbeit" an, den die Kunden im Markt für kleinere Leistungen wie eine Lampenmontage bei sich zu Hause buchen können. "Kunden gibt ein solches Angebot Sicherheit, dass gekaufte Produkte auch korrekt montiert werden können", so der Geschäftsführer. (Bild: Carsten Milbret)

Darüber hinaus können Artikel online reserviert und binnen einer Stunde am Markteingang abgeholt sowie bezahlt werden. Auch einen Lieferservice für im Markt gekaufte Produkte innerhalb eines Tages bietet Toom in Stade an. (Bild: Carsten Milbret)

Verbessern will Toom auch die Orientierung der Kunden auf der Fläche. So testet der Baumarktbetreiber eine digitale Instore-Navigation im Eingangsbereich. An einem großen Touchscreen geben die Kunden das gesuchte Produkt ein und erhalten den Weg zum entsprechenden Gang digital angezeigt. (Bild: Carsten Milbret)

Auf dem weiteren Weg soll ihnen ein neues Kundenleitsystem helfen, das auf Symbolbilder setzt. Auch auf eine Ansprache aller Sinne setzt Toom: So zwitschern in der Gartenabteilung Vögel und es duftet nach frisch gemähtem Rasen. (Bild: Carsten Milbret)

Ansonsten ist die Abfolge der Sortimente gleich gehalten wie in anderen Toom Baumärkten. Mit insgesamt 50.000 Artikeln sind in Stade aber rund 20 Prozent mehr Artikel untergebracht als in vergleichbar großen Märkten. (Bild: Carsten Milbret)

Sein Profil schärft der Baumarktbetrieber mit Artikeln aus Bereichen wie Reiten und Angeln, die in der Region von großer Bedeutung sind. (Bild: Carsten Milbret)

Toom integriert auf der Fläche auch Ruheinseln wie diese Bank in der Optik eines Zollstocks. (Bild: Carsten Milbret)

Mit dem Start am zweiten Standort in Stade zeigt sich der Baumarktbetreiber sehr zufrieden. "Der Markt ist sehr gut angelaufen und hat unsere Erwartungen übertroffen", freut sich Kleinwächter. Auch das Kundenfeedback in den ersten Woche bezeichnet der Geschäftsführer als äußerst positiv. (Bild: Carsten Milbret) Zur besseren Differenzierung im Wettbewerb testet Toom Baumarkt eine Serviceoffensive: Im Ende Mai eröffneten Standort in Stade Schölisch sollen durch viel Beratung, regionale Sortimente und Services die Wünsche der Baumarktkunden mehr im Mittelpunkt stehen. (Bild: Carsten Milbret)

Der Fokus auf Beratung wird auf der 8600 qm großen Fläche an mehreren Stellen deutlich. So haben die Macher alle Informations- und Beratungsstationen zentral im Mittelgang des Baumarkts gebündelt. "Damit erhöhen wir die Sichtbarkeit der Mitarbeiter für die Kunden enorm", sagt Hans-Joachim Kleinwächter, Geschäftsführer Marketing und Category-Management bei Toom Baumarkt. (Bild: Carsten Milbret)

Auch die meistfrequentierten Serviceleistungen wie Holzzuschnitte... (Bild: Carsten Milbret)

...oder die Farbmischstation sind in der Marktmitte platziert und aus dem Hauptgang heraus gut sichtbar. (Bild: Carsten Milbret)

Darüber hinaus gibt es Beratungs-Buttons in einigen Abteilungen, über die Kunden einen Mitarbeiter auf Knopfdruck anfordern können. Über Headsets stimmen sich die Mitarbeiter ab, wer die Beratung übernimmt. (Bild: Carsten Milbret)

Die Macher haben die Beratungs-Buttons nach System im Markt verteilt und vor allem dort platziert, wo erfahrungsgemäß die meisten Fragen auftreten, also bei Schrauben, Sanitärinstallationen oder Gartenzäunen. (Bild: Carsten Milbret)

Wenn ein Kunde schon vorab weiß, dass er eine ausführliche Beratung wünscht, kann er sich online einen Termin reservieren. "Wir wollen uns durch ein umfassendes Omnichannel-Beratungsangebot im Wettbewerb differenzieren. Deshalb haben wir in Stade einige neue Ansätze ausprobiert", sagt Hans-Joachim Kleinwächter. (Bild: Carsten Milbret)

Erstmals bietet Toom in Stade einen mobilen Allround-Handwerker "Andi Arbeit" an, den die Kunden im Markt für kleinere Leistungen wie eine Lampenmontage bei sich zu Hause buchen können. "Kunden gibt ein solches Angebot Sicherheit, dass gekaufte Produkte auch korrekt montiert werden können", so der Geschäftsführer. (Bild: Carsten Milbret)

Darüber hinaus können Artikel online reserviert und binnen einer Stunde am Markteingang abgeholt sowie bezahlt werden. Auch einen Lieferservice für im Markt gekaufte Produkte innerhalb eines Tages bietet Toom in Stade an. (Bild: Carsten Milbret)

Verbessern will Toom auch die Orientierung der Kunden auf der Fläche. So testet der Baumarktbetreiber eine digitale Instore-Navigation im Eingangsbereich. An einem großen Touchscreen geben die Kunden das gesuchte Produkt ein und erhalten den Weg zum entsprechenden Gang digital angezeigt. (Bild: Carsten Milbret)

Auf dem weiteren Weg soll ihnen ein neues Kundenleitsystem helfen, das auf Symbolbilder setzt. Auch auf eine Ansprache aller Sinne setzt Toom: So zwitschern in der Gartenabteilung Vögel und es duftet nach frisch gemähtem Rasen. (Bild: Carsten Milbret)

Ansonsten ist die Abfolge der Sortimente gleich gehalten wie in anderen Toom Baumärkten. Mit insgesamt 50.000 Artikeln sind in Stade aber rund 20 Prozent mehr Artikel untergebracht als in vergleichbar großen Märkten. (Bild: Carsten Milbret)

Sein Profil schärft der Baumarktbetrieber mit Artikeln aus Bereichen wie Reiten und Angeln, die in der Region von großer Bedeutung sind. (Bild: Carsten Milbret)

Toom integriert auf der Fläche auch Ruheinseln wie diese Bank in der Optik eines Zollstocks. (Bild: Carsten Milbret)

Mit dem Start am zweiten Standort in Stade zeigt sich der Baumarktbetreiber sehr zufrieden. "Der Markt ist sehr gut angelaufen und hat unsere Erwartungen übertroffen", freut sich Kleinwächter. Auch das Kundenfeedback in den ersten Woche bezeichnet der Geschäftsführer als äußerst positiv. (Bild: Carsten Milbret)

Kleinwächter,

Managing Director Marketing and Category Management at Toom Baumarkt.

, all the information and advice stations are grouped together centrally.

Regularly frequented services such as woodcutting or colour mixing station are located in the centre of the market and clearly visible from the main aisle.

addition

offering

range of Omnichannel consulting services

"Too little advice is one of the biggest weaknesses of DIY stores according to customers," says Hans-JoachimHenceIn, there are consulting buttons in some departments that customers can use to request an employee at the touch of a button. Staff uses headsets to coordinate providing advice. If a customer already knows in advance that he wants a detailed consultation, he can reserve an appointment online."We want to differentiate ourselves from the competition bya comprehensive. That's why we are trialling new approaches in Stade," he says. A total of 75 employees work on the site.

Fully automatic rental of tools and gas cylinders

In front of the store is an unmanned and fully automatic rental of tools and returnable gas bottles, which can be used around the clock seven days a week. In addition, articles can be reserved online and picked up and paid for at the market entrance within an hour. A delivery service for products purchased on the market within one day is also on offer.

Toom wants to improve customer orientation on the site. For example, the DIY store operator is testing a digital in-store navigation system in the entrance area. Customers enter the product they are looking for on a large touchscreen and are shown the route to the corresponding aisle digitally. A new customer guidance system based on symbolic images will help them along the way.

With a total of 50,000 articles, Stade has around 20 per cent more articles than comparable large markets. "We want to strengthen our assortment competence and also have the opportunity to add regionally important assortments," says Kleinwächter. In order to accommodate the additional products on the area, the aisles at the location are narrower than usual and the goods are placed more strongly in the height. The DIY store operator sharpens its profile with articles from areas such as riding and fishing, which are of great importance in the region.

The customer feedback in the first week has been extremely positive.

This text was originally published in German and machine-translated into English.