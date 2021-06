2300-qm-Supermarkt ist offen Amazon-Go-Technologie wird erwachsen

Amazon hat am gestrigen Donnerstag bei Seattle seinen ersten kassenlosen Hightech-Supermarkt in der 2 000-Quadratmeter-Klasse geöffnet. Es ist ein Durchbruch für die "Just-walk-out-Technologie", die erstmals beweist, dass auch Verkaufsflächen dieser Größe dank Computer Vision ohne physischen Checkout auskommen. Am Eröffnungstag bildeten sich lange Schlangen vor dem A