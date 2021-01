Abholstationen Frischepost kooperiert mit der Deutschen Bahn

Frischepost bietet seinen Kunden künftig die Möglichkeit, Bestellungen an Bahnhöfen abzuholen. Dafür nutzt der Lieferdienst die Hamburg Boxen der Deutschen Bahn.

Der Lebensmittel-Lieferdienst Frischepost weitet sein Netz an Abholstationen in Hamburg aus. Neuer Partner ist die Deutsche Bahn. An 14 Stationen steht Frischepost-Kunden die sogenannte „Hamburg Box“ d