Ob beim Bäcker, am Kiosk oder im Blumenladen: Wo sonst selbstverständlich bar gezahlt wurde, meiden Kunden in Zeiten von Corona den Kontakt mit Scheinen und Münzen. Eine Herausforderung für Ladenbesitzer. PayPal bietet ihnen nun mit dem QR-Code eine neue Bezahlmethode vor Ort – kontaktlos, schnell und sicher.

Individueller QR-Code

Bei Generation F, einem Secondhand- und Slow-Fashion-Laden in Bonn, können Kunden seit Mai per PayPal QR-Code bezahlen.

Längst nicht jeder Kiosk oder jedes Café, und nur die wenigsten Bäckereien und Metzgereien, Blumengeschäfte oder Gemüsehändler bieten Kartenzahlung an. Und selbst wenn per Karte gezahlt werden kann, ist das nicht immer kontaktlos, da regelmäßig der PIN eingegeben werden muss. PayPal bietet hier eine einfache und für den Kunden kostenlose Lösung: die Bezahlung per PayPal QR-Code Wer im Internet einkauft, kennt PayPal, und derzeit 25,6 Millionen Kunden in Deutschland nutzen PayPal online regelmäßig. Mit dem QR-Code kommt PayPal jetzt auch ins Ladengeschäft vor Ort. Für Gastronomen oder Betreiber kleiner Geschäfte, die bislang nur das Bezahlen per Bargeld angeboten haben, ist der PayPal-QR-Code die optimale Möglichkeit, dies schnell und einfach zu ändern und den eigenen Kunden mehr Auswahl beim Bezahlen zu bieten. Bei Felicia Herschel, Besitzerin von Generation F, einem Secondhand- und Slow-Fashion-Laden in Bonn, der auf Nachhaltigkeit setzt, können Kunden seit Mai auf diese Art bezahlen.„Insbesondere in Zeiten von Corona kommt der QR-Code gut an", sagt Herschel. „Die KundInnen können ihr eigenes Smartphone zur Zahlung nehmen und somit vollständig kontaktlos bezahlen. Im Endeffekt ist der QR-Code von PayPal auch ein Teil meines Images, weil das zeigt, dass ich mit der Zeit gehe." Herschels KundInnen scannen den QR-Code einfach mit ihrem Smartphone ab und werden dann in die PayPal App weitergeleitet. Dort geben sie den zu zahlenden Betrag ein, klicken auf „Jetzt zahlen" – fertig!So wie Felicia Herschel hat jeder Händler die Möglichkeit, sich in wenigen Minuten seinen individuellen QR-Code zu generieren und so schnell und sicher Zahlungen zu empfangen. Dies funktioniert über die PayPal-App oder über ihr PayPal-Konto im Browser. Händler können ihren eigenen QR-Code auf dem Smartphone oder Tablet vorzeigen oder sie drucken diesen aus, legen ihn auf die Theke oder hängen ihn im Laden auf. Sticker, Aufsteller und andere professionelle Verkaufsmaterialien mit ihrem individuellen QR-Code können sie im PayPal-Webstore bestellen.Bis Ende des Jahres ist der Service kostenlos. Um Händler in dieser herausfordernden Phase zu unterstützen, erlässt PayPal bis dahin die Gebühren für den Empfang von Zahlungen per QR-Code. Eine gute Möglichkeit, um ohne Aufwand und Kosten kontaktlose Zahlungen anzubieten, die Kundenbindung zu erhöhen und die Gesundheit von Kunden und Mitarbeitern zu schützen.