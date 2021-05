Oracle Retail

1. Eine transparente Marke

2. Eine Öko-Marke

3. Eine nachweisbare Marke

Eine kollaborative Plattform zum Schutz von Eigenmarken

Die Lösung kann in folgenden Bereichen nützlich sein:

Management des kritischen Pfads zur Produkteinführung

Beschaffung und Bewertung von Lieferanten und Lieferketten

Onboarding von Lieferanten und Übernahme von Richtlinien

Produktentwicklung, Formulierung und technische Analyse

Analyse der Nachhaltigkeitsbilanz

Validierung von Marketing-Claims gegen Marken-, Rechts- und Kennzeichnungsstandards

Datenintegration mit eCommerce, POS, ERP, RMS und Blockchain

Lieferkette, Produkt- und Materialtransparenz und Analytik

Produkt- und Lieferantenqualität und KPI-Überwachung

Krisen-, Auslistungs-, Rückruf- und End-of-Life-Management

Was sollten Private-Label-Verantwortliche bei der Beurteilung der Frage, wie sie ein Eigenmarkenportfolio ausbauen, fördern und schützen können, in Betracht ziehen: ein Product Lifecycle Management (PLM) System , eine kollaborative Plattform für Spezifikations- und Labelmanagement oder eher eine Lösung für das Regulierungs-, Compliance- und Qualitätsmanagement? Doch wäre es nicht einfacher, eine Lösung zu finden, die alles auf einmal kann?Um die mit einer solchen Lösung erzielten Effizienzgewinne zu veranschaulichen, stellen wir Ihnenvor, eine Brand-Managerin, die für einen großen regionalen Lebensmitteleinzelhändler mit einem starken Eigenmarkenportfolio arbeitet, der dieeinsetzt.Während der Corona-Pandemie entdeckten viele Verbraucher zum ersten Mal Eigenmarken – mehr als 61 % haben vor, bei den neuen Marken zu bleiben oder sie in ihr Einkaufsverhalten einzubeziehen. Heutzutage fordern sie mehr Transparenz bei der Kennzeichnung, was dazu beiträgt, Markenvertrauen zu schaffen. Orlas Fähigkeit, schnell und zuverlässig auf Marktveränderungen (Nutriscore), neue Gesetze, Verbrauchertrends (Nachhaltigkeit) und Krisen (Pandemie) zu reagieren, hat zu einem Wachstum der digitalen und physischen Kundenfrequenz, des Umsatzes und der Loyalität geführt.Während sich der Markt erholt, sieht Orla für ihr EigenmarkenportfolioEinzelhändler wollen hinter jedem Artikel volle Transparenz bieten und ernährungswissenschaftliche, ethische und nachhaltige Markenversprechen stärken. Orla möchte schnell neue Artikel und Sortimente entwickeln und bewerben und dabei die Gewissheit haben, dass die Aussagen authentisch sind und den Bedürfnissen der Verbraucher entsprechen.Orla und ihre Lieferanten können über eine einzige Erfassungsquelle gemeinsam an derarbeiten. Dies reduziert durch einen „Right First Time“-Ansatz die Nacharbeit. Außerdem erhöht es die Genauigkeit – durch die Verifizierung, Automatisierung und Nachverfolgung der Daten gleich bei der Eingabe. Unterstützt wird dies zudem durch Tools und Regeln, die die Prozesse, Funktionen und Validierungsroutinen vereinfachen und soOrla und viele der weltweit führenden Einzelhändler vertrauen Oracle Retail Brand Compliance, um innerhalb der Lieferkette Risiken schnell zu bewerten, alternative Rezepturen zu finden und neue Lieferanten einzubinden. Gleichzeitig wird sorgfältig darauf geachtet, dass der Inhalt und die Konformität des Labels nicht beeinträchtigt werden. Dadurch kann Orla dieund den Umsatz steigern, die Kosten senken und die Wettbewerbsposition verbessern.Einzelhändler wollen einevalidieren sowie innovative Wege der Beschaffung, Allokation und des Recyclings untersuchen, um die Ökobilanz aller Sortimente und Bereiche zu verbessern.Orlas Unternehmen hat sich verpflichtet, seinen CO-Fußabdruck zu reduzieren und die Nachhaltigkeit in seiner gesamten Lieferkette zu optimieren. Mithilfe von Oracles Lösungen arbeitet Orla mit Lieferanten zusammen, um Kunststoffverpackungen zu reduzieren undzu etablieren. Durch die Überarbeitung von Rezepturen hat Orla die Haltbarkeit der Produkte verbessert und damit unter dem Strich die Produktverluste reduziert. Durch die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Lieferanten, Landwirten, Laboren und Herstellern von Inhaltsstoffen konnte Orla auch Methoden zur Reduzierung des Kohlenstoffausstoßes, zur Verbesserung der sozialen Nachhaltigkeit sowie zur Verbesserung der gesamten Ökobilanz bewerten und standardisierenEinzelhändler müssen den Verbraucher und den Wert der Marke durch, Workflows und Kommunikation schützen – und schneller auf Rückrufe, Lieferkettenbetrug und ethische Vergehen reagieren.Orla kann jederzeit auf alle Produkt-, Lieferanten- und Lieferkettendaten zugreifen – und das Risiko eines Vorfalls innerhalb weniger Minuten bewerten. Dies bezieht alle Ebenen des Materialbaums mit ein und stellt sicher, dasswerden, unabhängig davon, wie tief verborgen der Inhaltsstoff oder Lieferstandort zu finden ist. Alle beteiligten Lieferanten können schnell informiert und durch den in der Lösung integrierten Incident-Management-Prozess überprüft werden. Die Ergebnisse können dann automatisch an den Einkauf, die Märkte, das Lager und die Kundenbetreuung gemeldet werden, um die Rücknahme aller gefährdeten Produkte in die Wege zu leiten.Oracle Retail Brand Compliance ist eine Product-Lifecycle-Management-Plattform für die sorgfältige Entwicklung und Verwaltung von Eigenmarkenprodukten und Lieferantendaten, aus der das Labelling, der Betrieb, die Stores und der Handel gespeist werden. Da es sich um eine kollaborative Plattform handelt, können sich. Dadurch können neue Sortimente entwickelt und bereitgestellt sowie Transparenz und Qualität geschaffen werden. Somit handelt es sich um eine echte Single Source of Truth, eine einzige verlässliche Quelle.Dasist ein Transparency Tree, der Tausende von Attributen vom Erzeuger bis zur Etikettierung erfasst und validiert. Diese Attribute ermöglichen es einer Marke, ihre Beschaffung, Produktentwicklung, Nachhaltigkeitsbilanz, Compliance, ihre Labelling Claims und ihre Reaktion auf Vorfälle aus einer einzigen verlässlichen Quelle zu beurteilen und zu verbessern.Diese Fähigkeiten ermöglichen es Orla, mit Oracle Retail Brand Compliance eineund zu pflegen. Die Lösung ermöglicht Orla für jeden Schritt und jede Phase im Lebenszyklus ein genaues End-to-End-Lebenszyklusmanagement, das nahtlos mit allen Kontakten geteilt werden kann. Durch die Kombination von PLM, Beschaffung, Compliance, Qualität und Incident Management auf einer einzigen Plattform kann Orla ihr Team am besten zum Erfolg führen.Für weitere Möglichkeiten, wie Private-Label-Verantwortliche von Brand Compliance profitieren können, lesen Sie unseren Blog und unseren Leitfaden