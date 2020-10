Es scheint, dass wir bereits alles über Haferflocken, Früchte und Nüsse wissen. Was ist also das Revolutionäre am OneDayMore-Angebot, das auf Granolas, Müslis und Porridges basiert? Warum haben viele Konsumenten, die von den Zutatenlisten anderer Erzeugnisse enttäuscht sind, genau auf solche Produkte gewartet, um sich endlich mit gutem Gewissen zum Frühstück setzen zu können?

Wenn Du die Welt verändern willst, beginne mit Deinem eigenen Teller

Das Wichtigste sind die Zutaten

Erstens : die kompromisslose Eliminierung von Konservierungsstoffen, künstlichen Aromen, Palmöl und anderen künstlich gehärteten Fetten sowie Glucose-Fructose-Sirup.

Zweitens : Die Rezepte basieren auf Zutaten natürlichen Ursprungs, und jede Mischung enthält bis zu zehn solcher Zutaten.

Drittens: Die einzelnen Mischungen liefern die für die Gesundheit notwendigen Inhaltsstoffe, wie Kalzium, Eisen, Zink, Ballaststoffe, Eiweiß, Thiamin und Omega-3-Säuren. Mit richtig ausgewählten Lieblingszutaten ist eine solche Ernährung eigentlich keine Herausforderung, sondern ein großes Vergnügen!

Ein Angebot für alle und jeden

Geschmack zum Austesten

B or not 2B? B2B!

Dasvon OneDayMore ist klar formuliert: „Okay. Genug. Genug von Aromen, Konservierungsstoffen und Palmöl. Müslis, Granolas und Porridges sollen weniger Zucker enthalten und voller Zusatzstoffe sein, deren Wirkung durch Gesundheitsbescheinigungen bestätigt wird. Und sie müssen lecker sein!“Und so ist es wirklich. Die Produkte enthalten über 100 Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs, die hinsichtlich der Qualität streng kontrolliert und aufgrund ihrer wohltuenden Eigenschaften für den Körper mit Bedacht ausgewählt werden. Mischungen, deren Zutaten vollwertig zusammengesetzt wurden, sollen die Bedürfnisse all derjenigen stillen, die bewusst und lecker essen wollen. Diese einfache Mission ist Kern der erfolgreichen Geschäftsidee. Doch woher kommt diese überhaupt?Sie wollten ihre Ernährung ändern. Eines Tages beschlossen sie einfach, besser, gesünder, interessanter und abwechslungsreicher zu essen. Doch die handelsüblichen, als „gesund“ beworbenen Produkte konnten nicht überzeugen. Daher fingen sie selbst an, Müsli- und Porridge-Mischungen mit einer einfachen Zutatenliste und einem großartigen Geschmack herzustellen. Dann beschlossen sie, ihre Leidenschaft mit anderen zu teilen. Es stellte sich heraus, dass es viele Menschen gibt, die an einer hochwertigen und vorbildlichen Zutatenliste ihrer täglichen Mahlzeiten interessiert sind – und diese Zahl wächst immer noch! 2016 gründeten sie in Polen ein Unternehmen, das zu einem Phänomen geworden ist Die Gründer von OneDayMore testen immer noch jedes neue Produkt an sich selbst, kennen alle Zutaten, ihre Herkunft und jeden Hersteller, stellen von Grund auf neue Müslis, Porridges, Granolas und Aufstriche her, die Menschen in vielen Ländern genießen.Doch was bedeutet diese Mission konkret?Darüber hinaus überzeugt OneDayMore durch vegane und glutenfreie Zertifikate sowie, die bedeuten, dass alle Zutaten aus biologischem Anbau stammen.Was das OneDayMore-Angebot auszeichnet, ist seine Vielfalt nicht nur in Bezug auf Geschmacksrichtungen, sondern auch in Bezug auf Funktionalität. Die einzelnen Mischungen sind beispielsweise für Sportler, Veganer, Figurbewusste oder Menschen, die sich glutenfrei ernähren müssen , bestimmt. Speziell für Kinder gibt es Produkte mit besonderem Schwerpunkt auf Protein-, Magnesium-, Eisen-, Zink- und Phosphorgehalt für gesunde Zähne und Knochen.Für alle, die auf der Suche nach einer perfekten Ernährung sind – für das Gehirn und für die Muskeln, für die Abwehrkräfte, die Verdauung: Das OneDayMore Funktionsmüsli . Dank der darin enthaltenen Vitamine, Mineralien und anderen Nährstoffe trägt es nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben, die von der EFSA (European Food Safety Authority) genehmigt wurden.Das Angebot, das reich an verschiedenen Versionen von Granolas, Müslis, Porridges und Snacks ist, wächst weiter und ist vollständig unter https://onedaymore.de verfügbar. Hier finden sich Getreide, Nüsse, Flocken, getrocknete und gefriergetrocknete Früchte, Samen, Schokolade, Gewürze sowie einzigartige Superfoods wie Chia, weiße Maulbeere und Goji-Beeren.Fertige Mischungen und schnelle, gesunde Snacks sind eine gute Basis für ein nahrhaftes Frühstück – und eine perfekte Lösung für den modernen Verbraucher, der keine Zeit hat, selbst eine so reichhaltige und gesunde Mahlzeit zuzubereiten. Ungesundes Fast Food, früher eher Mainstream, scheint heutzutage angesichts der kollektiven Verantwortung für den Zustand der Umwelt zunehmend an den Rand gedrängt zu werden.Die Ernährung mit OneDayMore-Produkten ergänzt den gesamten Lebensstil: aktiv, naturfreundlich, ökologisch, angenehm und vor allem gesund. Es scheint also, dass immer mehr Menschen auf der ganzen Welt glücklich und lange leben wollen.Wer’s ausprobieren möchte? Hier gibt es drei verschiedene Geschmacksrichtungen für nur 13,49 EUR mit kostenlosem Versand!OneDayMore ist offen für eine Zusammenarbeit auf B2B-Ebene. Die Produkte können sowohl auf kommerziellen Online-Plattformen als auch stationären Geschäften vorgestellt werden. Daraus resultieren für alle Beteiligten Vorteile: Kunden greifen bereitwillig nach den Produkten und suchen sie in Geschäften. Es entstehen neue Absatzmärkte, die es dem Unternehmen ermöglichen, neue erwünschte Produkte dynamisch zu entwickeln und einzuführen. So entsteht beispielsweise Premium-Müsli oder Protein-Granola für körperlich aktive Konsumenten, die an einem gesunden Lebensstil interessiert sind und die Zeit bei der Zubereitung hochwertiger Mahlzeiten sparen möchten.Derzeit sind OneDayMore-Produkte in den Filialen von Lidl und auf der Website https://onedaymore.de verfügbar.