Die Zusammenstellung der Aufträge mithilfe der Packmusterberechnungssoftware KiSoft Pack Master ist vergleichbar mit Tetris spielen.

Wenn Software Tetris spielt

Dank shop-friendly delivery verringert sich der Arbeitsaufwand in den Filialen.

Stammdaten als Basis

Selbstlernende Systeme

Auch im Bereich vollautomatischer Robotiklösungen spielt Software eine zentrale Rolle. Sie schafft smoothe, logistische Prozesse und trifft datenbasierte Entscheidungen. Unsere Packmusterberechnungssoftware KiSoft Pack Master spielt in einer automatisierten Lagerumgebung eine Runde Tetris. Wenn ein Auftrag startet, überlegt sich die Software bereits die optimale Position am Zielladungsträger. So landen alle Bausteine an der perfekten Stelle und fügen sich am Ende zu einer stabilen und platzsparenden Einheit zusammen. Die Software denkt dabei auch an die Mitarbeiter in der Filiale und macht es ihnen so einfach wie möglich. Dank der richtigen Gruppierung und Anordnung befinden sich die Artikel in der umgekehrten Reihenfolge auf dem Ladehilfsmittel. Das ergibt eine shop-friendly-Lieferung – also genau so wie es für das Nachfüllen der Regale in den Filialen benötigt wird.Für die Vorberechnung berücksichtigt die Software spezielle Artikelattribute. Dadurch hat sie die Möglichkeit, für jeden Artikel die perfekte Position auf dem Ladungsträger zu finden und lagert die Gebinde genau in der richtigen Reihenfolge aus. Das Kernelement sind hierbei perfekt gepflegte Stammdaten. Denn nur so trifft die Software die richtigen Entscheidungen für ein optimales Packmuster.Mehr Informationen über KiSoft Pack Master von KNAPP finden Sie unter folgendem Link: www.knapp.com/blogposts/das-perfekte-muster-mit-kisoft-pack-master In der Kommissionierung von einzelnen Artikeln ermöglicht Machine Learning ein kontinuierlich lernendes und sich verbesserndes System. Vision-Systeme helfen die Performance des Systems stetig zu steigern. Mit ausreichend Daten und Zeit kommt es zu gesteigerter Robustheit und Intelligenz.