Die Einkaufswelt im Wandel: Die Zeiten ändern sich, das Einkaufsverhalten der Shopper tut es auch. Doch wie reagieren Handel und Hersteller darauf am besten? Antworten darauf liefert GS1 Germany: Im ersten Whitepaper aus dem Bereich Shopper Experience dreht sich alles um den Category Management Trend der nächsten Jahre: Total Store.

In Zeiten steigenden Wettbewerbs und immer vielfältigeren Kundenbedürfnissen gewinnt das Category Management für Händler und Hersteller zunehmend an Bedeutung. Den Blick dabei ausschließlich auf einzelne Kategorien zu richten, genügt jedoch nicht mehr. Was heute zählt, ist das große Ganze. Die Lösung lautet also: Total Store. Wie ganzheitliche Einkaufsstätten-Optimierung gelingt und so zu einer Win-win-win-Situation für Händler, Hersteller und Shopper führt, ist im aktuellennachzulesen: Total Store – Damit der Point of Sale zum Lieblingsort wird

Der Handel im Wandel

Die Konsumwelt befindet sich im permanenten Wandel. Digitalisierung, Convenience und ein immer härterer Wettbewerb sind auch im Handel längst die Realität. Denn das Einkaufsverhalten der Shopper hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Was früher Mittel zum Zweck war, soll heute ein Erlebnis sein. Für die Kunden geht es inzwischen um mehr als gut sortierte Regale und Sortimente. Vielmehr nehmen sie die Einkaufsstätte als Gesamteinheit wahr. Nur logisch, dass auch der Händler seinen Blick auf das große Ganze richtet. Bereits 2018 wurde Total Store im Rahmen der Studie „CM-Monitor“ zu den Category Management Trends der nächsten Jahre erklärt. Und tatsächlich zeigt sich, dass immer mehr Händler und Hersteller Total Store Projekte umsetzen.

Doch was genau verbirgt sich hinter Total Store und worauf zielt es ab? Gemeint ist die ganzheitliche, kategorieübergreifende Optimierung einer Einkaufsstätte. Nur so gelingt es, die Bedürfnisse der Shopper bestmöglich zu erfüllen, neue Kunden zu gewinnen und vor allem Stammkunden dauerhaft zu binden. Im Fokus steht dabei die Differenzierung zum Wettbewerb.

In 10 Schritten zur Lieblings-Einkaufsstätte

Von A bis Z muss alles stimmen. Welche Anforderungen Kunden konkret an eine Einkaufsstätte haben, gilt es anhand der zehnzu ermitteln. Diese bilden sämtliche Marktgegebenheiten ab, die Einfluss auf die (Un-)Zufriedenheit der Kunden haben können. Neben dem Standort oder der Vorkassenzone zählen dazu unter anderem auch das Store-Image, Kundenlaufwege und Service & Personal. Während die einzelnen Bestandteile des Ansatzes bekannt sind, greifen sie im Rahmen der Total Store Optimierung ineinander. Im Gegensatz zum Einzelkategorie-Ansatz finden sie hier erstmals als Teil eines Gesamtprozesses Anwendung.

Für Händler geht es also darum, den Markt noch spezifischer auf die Kernbedürfnisse der Shopper auszurichten. Welche das konkret sind, legt die in Zusammenarbeit von GS1 Germany und GfK veröffentlichte Studie „Total Store – Wie Händler zu Stars für ihre Shopper werden“ offen. Den umfassenden qualitativen und quantitativen Methoden-Mix und panelbasierte Analysen haben GS1 Germany und GfK für die FMCG-Branche erhoben. Die generierten Shopper Insights werden darin kanalspezifisch nach Supermarkt, SB-Warenhaus, Discounter und Drogeriemarkt aufbereitet. Einen Auszug aus der Studie sowie alle zehn relevanten Total Store Dimensionen finden sich im aktuellen Whitepaper. Zudem gewährt Total Store Experte Carsten Reitz, Senior Manager Shopper Experience bei GS1 Germany, im Interview Einblick in die Praxis und welche Herausforderungen es dabei zu meistern gilt. Spannende Business-Cases von Ferrero sowie Lekkerland & Hoffrogge zeigen zudem, wie Total Store Projekte erfolgreich in Handel und Industrie umgesetzt werden können.

Ob Total Store, Online Category Management oder Shopperfluktuation: Die erfahrenen Shopper Experience Manager von GS1 Germany begleiten Sie gern bei Ihren Projekten, entwickeln gemeinsam mit Ihnen Lösungen, setzen Maßnahmen um und bringen so zusammen, was zusammengehört: Händler, Hersteller und Shopper.





