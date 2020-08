Umfassendes Hygiene- und Sicherheitskonzept für alle

Event-Location zur kreativen Entfaltung und Begegnung

Um den Aufenthalt angenehm, individuell zugeschnitten und so sicher wie möglich zu gestalten, haben wir ein umfangreiches Hygiene- und Sicherheitskonzept entwickelt. Dieses orientiert sich an den Empfehlungen des Robert Koch-Instituts und berücksichtigt sämtliche behördlichen Vorgaben gemäß CoronaSchutzVO der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen. Es wurde an alles gedacht: Von der Größe der Tagungsräume für genügend Abstand, dem kontaktlosen Ein- und Auschecken bis hin zum regelkonformen, exklusiven Catering, bleiben keine Wünsche offen.Kleine Sneak Peek gefällig? Dann schauen Sie ins folgende Video. Die darin gezeigten Filmaufnahmen entstanden vor der Corona-Pandemie. Sämtliche Workshop-Umsetzungsformen wurden den neuen Gegebenheiten angepasst. Das durchweg positive Feedback von teilnehmenden Unternehmen sowie unserer Partner zeigt, dass wir mit speziellen Angeboten, Informationen und einer tollen Location jedem Business weiterhelfen. So gilt weiterhin in unserem Hause: safety first! Denn die Sicherheit unserer Gäste genießt oberste Priorität und liegt uns am Herzen. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt und die durchgeführten Maßnahmen bereits ein Teil der neuen Normalität.Kreativ-Workshop im GS1 Germany Knowledge Center – was sagen die Kunden?Die einzigartige Event-Location macht auf insgesamt 2.500 Quadratmetern unter anderem digitale Wertschöpfungsnetze und die Zukunft des Einkaufens erlebbar. Es stehen ein außergewöhnliches Kreativ-Zentrum für Innovationsworkshops sowie hochmoderne Konferenzräume für Tagungen, Seminare und Kongresse aller erdenklichen Größenordnungen zur Verfügung. Kurzum: In zahlreichen variablen Tagungsräumen, fünf Experience Areas und einem Innovation Center bietet das GS1 Germany Knowledge Center viel Platz für branchenübergreifenden Diskurs, individuelle Weiterbildung und die Entwicklung kreativer Impulse.Die hellen, modernen Räume begeistern die Besucher und sind mit modernster Technik ausgestattet. Eine erfolgreiche und inspirierende Reise ermöglicht zusätzlich ein digitaler Cyber Space. Dort wird die nahtlose und digitale Shopper Journey der Zukunft durch eine multimediale Inszenierung greifbar. Akteure aus Wirtschaft und Wissenschaft treffen sich dort, um gemeinsam und fokussiert an praktischen Lösungen zu tüfteln. Bei Bedarf steht ein kompetentes Team von GS1 Germany für Moderation, Beratung oder Sparring parat – und das gleich mehrsprachig. Übrigens: Das GS1 Germany Knowledge Center liegt in unmittelbarer Nähe zum TechnologiePark Köln, ist sehr gut an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen und hält ausreichend Parkplätze vor.Ein Besuch, der sich lohnt - hier ein kleiner Einblick