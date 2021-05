Der neuartige Robotic Universal Picker – kurz RUNPICK – von KNAPP wurde speziell für den Lebensmittelhandel entwickelt. Das System hebt die Filialbelieferung auf eine völlig neue Stufe. Es bearbeitet und palettiert Großgebinde für den stationären Lebensmittelhandel vollautomatisch. Im Vergleich zu bestehenden Systemen ist die Leistung aufgrund seiner Arbeits- und Funktionsweise eine deutlich höhere.

Bildergalerie: RUNPICK liefert dank Mehrfachpicks eine konstant höhere Performance als bestehende Systeme

(Bild: KNAPP)

Das System bearbeitet das gesamte Sortiment für den stationären Handel vollautomatisch. (Bild: KNAPP)

RUNPICK setzt in der Filialbelieferung neue Maßstäbe. (Bild: KNAPP) (Bild: KNAPP)

Das System bearbeitet das gesamte Sortiment für den stationären Handel vollautomatisch. (Bild: KNAPP)

RUNPICK setzt in der Filialbelieferung neue Maßstäbe. (Bild: KNAPP)

Shop-Friendly Delivery

Höhere Leistung dank Mehrfachpicks

KNAPP

Lösungen mit RUNPICK von KNAPP sind eine Kombination aus dem OSR Shuttle™ Evo, dem Robotermodul und KiSoft Pack Master.

Intelligente Technologie-Kombination für Food Retail

KiSoft Pack Master von KNAPP

RUNPICK auf einen Blick: Filialbelieferung

Full Case Picking

Mehrfachgriffe

Schonendes Produkthandling

Steigerung der Kommissionierqualität

Abwicklung von Schnell-, Mittel- und Langsamdrehern

Schneller Wechsel von Ladehilfsmitteln

Integrierte Qualitätskontrolle

Automatisches Error-Handling

Patent angemeldet

Die Herausforderungen im Lebensmittelhandel sind vielfältig. KNAPP hat mit seinem Robotic Universal Picker (RUNPICK) ein neuartiges System für die Filialbelieferung entwickelt, das Antworten auf verkürzte Lieferintervalle, eine schnellere Auftragserfüllung, unterschiedliche Filialstrukturen und den Arbeitskräftemangel liefert.Der speziell für den Lebensmittelhandel entwickelte Roboter bearbeitet das gesamte Sortiment an Lebensmitteln komplett vollautomatisch. Er kommissioniert und palettiert Großgebinde aus dem Frische- und Trockensortiment. RUNPICK bildet Mischpaletten sowie Rollbehälter und eignet sich für die Belieferung von Filialen mit unterschiedlicher Struktur. Dank intelligenter Packalgorithmen und wählbaren Kommissionierkriterien entstehen spezifische, perfekt an die Filialen angepasste Auftragspaletten.Der große Vorteil gegenüber bestehenden Systemen liegt in einer deutlich gesteigerten Leistung: Das System handhabt unterschiedlichste Verpackungstypen und kommissioniert diese mithilfe von Mehrfachgriffen. Innerhalb von nur einem Ablagezyklus bewegt es mehrere Artikel und legt sie gezielt ab. Dank einer intelligenten Artikelkombination kann RUNPICK auch gemischte Lagen mit gleichartigen oder unterschiedlichen Gebinden bilden. Die Paletten zeichnen sich durch optimale Dichte, Stabilität und Zusammensetzung aus.Die Software und das Zusammenspiel aller Komponenten spielen bei der Lösung eine wichtige Rolle: Die Lagerung der Gebinde erfolgt im OSR Shuttle™ Evo, dem zentralen Lager- und Kommissioniersystem von KNAPP. Das optimale Stapelmuster wird bereits im Vorfeld berechnet. So kommen die Artikel in der richtigen Reihenfolge beim Roboter an. RUNPICK weiß dank KiSoft Pack Master, der Software zur Berechnung der Packparameter genau, welcher Artikel an welchen Platz gehört.Werfen Sie einen Blick darauf, wie der KiSoft Pack Master von KNAPP funktioniert:

Lösungen mit RUNPICK sind immer eine Kombination aus unserem OSR Shuttle™ Evo, der Software KiSoft Pack Master und dem Kommissionier- und Palettiersystem. RUNPICK lässt sich optimal in traditionelle Lösungen für die Filialbelieferung oder in Omnichannel-Modelle integrieren.

Im Blog von KNAPP erfahren Sie mehr über RUNPICK.