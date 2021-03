App-Lösung in Dänemark Lidl Plus schickt persönliche Rezepte

Lidl Plus schickt persönliche Rezepte

App-Lösung in Dänemark

Lidl hat in der dänischen Version seiner Loyalty-App eine Funktion ergänzt, die aus dem Einkaufsverhalten abgeleitete Rezeptvorschläge an Verbraucher schickt. Wer welche Rezepte bekommt, berechnet laut Lidl Software mit Künstlicher Intelligenz in Form von Machine Learning.

Daten-Basis der Lösung für dänische Verbraucher sind die "Lebensmittel-Käufe der letzt