Auch in deutschen Produktionen Nestlé pusht Augmented Reality

Auch in deutschen Produktionen

Bedingt durch die Einschränkungen in Corona-Zeiten setzt Nestlé stärker auf Fernsteuerung per Augmented-Reality-Technologie in seinen Fabriken.

Mit Hilfe von Datenbrillen, 360-Grad-Kameras und 3D-Software beraten sich Mitarbeiter auch ohne physisch präsent zu sein, teilte der Hersteller mit. Eingesetzt werden die Technologien etwa zur Einrichtung oder Neugestaltung von Fabrik