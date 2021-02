Automatisierte Online-Lager Walmart macht E-Food schneller und günstiger

Walmart will seine Technologie für eine beschleunigte Kommissionierung von E-Food in immer mehr Filialen einsetzen. In angeschlossenen Mini-Lagern sollen autonome, KI-basierte Robotersysteme die Mitarbeiter beim Kommissionieren unterstützen.

Im Wettlauf mit Amazon um eine schnelle und kostengünstige Belieferung mit E-Food legt Walmart nach. Der US-Handelsriese rollt seinen neuen Kom