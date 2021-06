Automatisierung DHL setzt auf Roboter im Lager

Nach erfolgreichem Test in der Praxis weitet die Deutsche Post DHL den Einsatz von Kommissionier-Robotern in der Logistik aus.

Deutsche Post DHL nutzt in den Logistikzentren des Kontraktlogistikers DHL Supply Chain künftig mehr Roboter für die Kommissionierung. Nachdem sich die ersten 500 Assisted-Picking-Roboter in den Lagern bewährt haben, will der Konzern bis 2022 weltweit 2.000