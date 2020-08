Bei Gera Amazon baut neues Logistiklager in Thüringen

Amazon baut neues Logistiklager in Thüringen

Amazon investiert in ein neues Logistikzentrum in Thüringen. Laut lokalen Medien sollen bis zu 1000 neue Arbeitsplätze entstehen.

Der Online-Händler Amazon baut in Ostthüringen ein neues Logistikzentrum. Der Neubau soll in einem Industriegebiet in Gera nördlich der Autobahn 4 (Erfurt-Dresden) entstehen. Die Rede ist von einem etwa 20 Hektar großen Areal, auf