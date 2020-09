Biometrische Identifikation Amazon-Go-Kunden bezahlen per Handfläche

Amazon-Go-Kunden bezahlen per Handfläche

Amazon hat die biometrische Identifikation über die Handfläche so weit perfektioniert, dass der Hightech-Konzern das Verfahren zum Bezahlen in seinen stationären Go-Stores einsetzt. Die Firma nennt diese Biometrie-Anwendung "Amazon One".

Amazon ist mit der Kombination von Checkin und Bezahlen durch Scan einer Hand bereits in zwei der kassenlosen Hightech-Läden der Vertriebssch