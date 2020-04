Bitkom sieht Handlungsbedarf Corona als Anstoß für schnellere Digitalisierung

Die aktuellen Herausforderungen der Corona-Krise und erfolgreiche Reaktionen sowie sichtbare Mängel können nach Einschätzung des IT-Branchenverbandes Bitkom die Digitalisierung in Deutschland langfristig erheblich fördern. "Die Krise ist ein Weckruf, die Digitalisierung nun massiv voranzutreiben", sagte Bitkom-Präsident Achim Berg am Mittwoch in Berlin.