Branchenverbände des Transportsektors dabei HDE-Hilfsbörse deckt jetzt auch Logistik ab

Nach einer gemeinsamen Ankündigung aller beteiligten Organisationen wird "Gemeinsam Handeln" jetzt auch Händler, die aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie kurzfristig und zeitlich begrenzt Kapazitäten suchen, vernetzen mit "Unternehmen mit freien Fahrzeugen, Lagerflächen und verfügbarem Logistikpersonal".

Beteiligt sind die Logistiker-Organisationen DSLV, BGL, BWVL, BIEK und AMÖ. Sie beschreiben den Zweck der Partner-Börse für Händler so: "Vor dem Hintergrund struktureller Ungleichgewichte in einzelnen Transportsegmenten – z.B. Überkapazitäten in der Automobillogistik und überproportionaler Bedarf im Lebensmittelbereich – ist es dringend nötig, die jeweiligen Transportangebote und -nachfragen zu matchen". Es gehe darum "die Funktionsfähigkeit der Lieferketten auch weiterhin flächendeckend zu ermöglichen".

Die Beteiligten betonen, unter anderem aus rechtlichen Gründen, dass "Gemeinsam Handeln" ausdrücklich keine bereits bestehenden Plattformen zur Personalakquise ersetzen solle. Es sei ein "Tool für die schnelle und unkomplizierte gegenseitige Hilfe während der Corona-Krise und neutral".

