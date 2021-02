Brennstoffzellen-Lkw Nikola baut Prototyp in Ulm

Nikola baut Prototyp in Ulm

Nikola will bald mit dem Prototypenbau eines Brennstoffzellen-Lkw beginnen. Gebaut wird der Truck unter anderem auch in Partnerschaft mit Iveco am Standort Ulm.

Das auf emissionsfreie Trucks spezialisierte US-Startup Nikola hat angekündigt, im zweiten Quartal mit dem Prototypenbau eines Brennstoffzellen-Lkw zu beginnen. Die Lkw sollen demnach an den Standorten Arizona und Ulm gebaut werden. Am