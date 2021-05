Digitaler Service Hornbach setzt auf Computer Vision

Baumarkt-Betreiber Hornbach digitalisiert den Kauf von loser Ware in seinen Märkten. Statt wie bisher Kunden Zettel ausfüllen zu lassen, erkennt eine Spezialkamera am Regal die gewünschten Teile automatisch. Gemeinsam mit Technik-Lieferant SES Imagotag sieht Hornbach in der Computer-Vision-Technologie Potenzial für weitere Sortimente.

Hornbach läutet das Ende von Stift und