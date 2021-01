Dreistelliger Millionen-Betrag Otto investiert in Cloud und Künstliche Intelligenz

Otto investiert in Cloud und Künstliche Intelligenz

Die Otto Group will im kommenden Geschäftsjahr "einen deutlich dreistelligen Millionen-Euro-Betrag" in die Erneuerung der IT stecken – etwa für Cloud und Künstliche Intelligenz.

Otto sieht die IT-Moderniserung der letzten Jahre als eine wesentliche Voraussetzung für den gegenwärtigen Erfolg im E-Commerce. Die Steigerung des Onlineumsatzes um 23 Prozent im Geschä