E- und Biogas-Laster San Pellegrino fährt Lkw-Transporte grüner

Nestlé Waters nutzt für den Transport von San Pellegrino verstärkt umweltfreundliche Antriebe bei der Belieferung der Kunden. Das soll dazu beitragen, dass die Marke bis 2022 klimaneutral wird.

Seit Januar dieses Jahres transportiert Nestlé Waters das Mineralwasser San Pellegrino umweltfreundlicher. Die Ware, die per Zug aus Italien an das Cargo-Terminal in Münche