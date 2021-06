E-Krone Schweden testet Digitale Währung

Die schwedische Reichsbank startet einen Praxistest mit einer Digitalen Währung und ist damit deutlich schneller als die Europäische Zentralbank.

In einer Testumgebung wird Riksbanken in den kommenden Wochen die "E-Krone" mit Privatunternehmen austauschen – mit der Großbank Handelsbanken und dem IT-Konzern Tietoevry. In dem kommenden Test sollen nach Angaben der Zentralbank s