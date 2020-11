EHI-Zahlen Corona gibt Kartenzahlung deutlichen Schub

Die Angst vor Corona-Viren hat dem bargeldlosen Bezahlen in Deutschland einen starken Auftrieb beschert. Erste Zahlen des EHI zeigen, dass der Anteil der Karten an den Zahlungs-Transaktionen am POS um 19,5 Prozent nach oben geschnellt ist. Doch das ist erst ein Drittel aller Einkäufe. Trotz Corona zahlen viele Kunden kleine Beträge weiter bar.

Seit Jahren sinkt der Anteil der Barzahlunge