EPAL CEO verlässt den Europaletten-Tauschpool

Nach zweieinhalb Jahren an der Spitze verabschiedet sich der Geschäftsführer von der European Pallet Association (EPAL) in Düsseldorf. Künftig wolle er sich "verstärkt seinen eigenen Themen widmen", so EPAL. Gemeint sein dürfte sein Engagement für die Umsetzung eines Frachttunnelsystems in Ballungsräumen.

Christian Kühnhold, seit Oktober 2018 als Ch