Engpässe zum Jahresende Hello Fresh bittet Kunden um Stornierung

Hello Fresh befürchtet zum Jahresende Engpässe. Deshalb hat der Anbieter von Kochboxen seine Kunden gebeten, Bestellungen für die kommende Woche zu stornieren.

Hellofresh hat seine Stammkunden gebeten, Bestellungen zu stornieren. Das bestätigte der Anbieter von Kochboxen auf LZ-Anfrage. In einem Schreiben an die Kunden Anfang der Woche heißt es, dass Hello Fresh so mit sei