Erste Test-Filialen dm lässt Kunden per Smartphone scannen

dm lässt Kunden per Smartphone scannen

dm testet in inzwischen acht Filialen in vier Ländern Self-Scanning per Smartphone. Dabei erfassen die Kunden die Waren beim Rundgang durch den Markt mit ihrem privaten Handy.

Den großangelegten Test mit Self-Scanning per Handy meldet der Info-Dienst Supermarktblog.com. Die nötige Scanning-App kommt von Snabble. Laut Supermarktblog testet dm Technologie und Kundenresonanz im Karlsr