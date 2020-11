Fraunhofer-Studie Corona bremst den Logistikmarkt aus

Der coronabedingte Einbruch wird sich in der deutschen Logistikwirtschaft noch länger bemerkbar machen. Das zeigt die aktuelle Ausgabe der Studie "Top 100 der Logistik". Vergleichsweise gut sind die Aussichten in der Lebensmittellogistik – doch der Lockdown in der Gastronomie hinterlässt seine Spuren.

Das Wachstum im Logistikmarkt ist durch die Corona-Krise nachhaltig ausgebremst.