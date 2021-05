Für Norddeutschland Lekkerland baut Lager in Wedemark

Lekkerland baut Lager in Wedemark

Lekkerland setzt im Zuge der Neuordnung des Logistiknetzes auf ein neues Zentrallager. Es sollen den norddeutschen Raum versorgen.

Lekkerland baut ein neues Zentrallager für Norddeutschland in Wedemark. Die Rewe-Tochter will den Standort nördlich von Hannover Ende 2022 in Betrieb nehmen. "Wir sind sehr froh darüber, dass die Gemeinde Wedemark es uns ermöglicht, unser k&uu