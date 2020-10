Transporte Lager-Filiale Rollout neuer Palette für interne Kaufland-Logistik ist schon weit

Kaufland hat bereits rund 45.000 seiner neuen Klapp-Paletten für Transporte von den Verteilzentren in die Filialen im Einsatz. Der gegenüber klassischen Europaletten optimierte Ladungsträger berührt Lieferanten nicht direkt. Die sollen ihre Ware weiter per Europalette an die Handelslager schicken.

