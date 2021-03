Höchstbetrag angehoben Briten können bis 100 Pfund kontaktlos zahlen

Kontaktloses Zahlen boomt in Corona-Zeiten. Der britische Finanzminister hat nun den Höchstbetrag für diese Zahlungsart angehoben.

Kunden dürfen in Großbritannien künftig Beträge bis zu 100 Pfund (rund 116 Euro) kontaktlos mit Karte bezahlen. Finanzminister Rishi Sunak erhöhte den Betrag am Mittwoch in London von bislang maximal 45 Pfund. Geschäfte