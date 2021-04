Hunderte Märkte waren betroffen Alte Software Ursache für Ausfall der Kassen bei Edeka Rhein-Ruhr

Die Ursache für den Zwei-Stunden-Ausfall der Kassen in den Märkten von Edeka Rhein-Ruhr scheint geklärt: Ein Fehler in der Filial-Warenwirtschaft, deren Grundkonstruktion aus den 80-er Jahren stammt. Hunderte Märkte konnten am Donnerstag vergangener Woche früh morgens nicht pünktlich öffnen. Interessant ist, wie einige selbstständige Kaufleute mit dem Proble