IT-Sicherheit Hacker nutzen Unternehmenssoftware für Angriffe

Hacker nutzen häufig Software der angegriffenen Firmen für ihre Cyberattacken. Etwa ein Viertel aller Vorfälle stehe in Verbindung mit Verwaltungs- und Fernwartungstools, meldet der IT-Sicherheitsspezialist Kaspersky. Angriffe seien so oft für betroffene Unternehmen schwer zu erkennen. Neben Programmschwachstellen sind in 30 Prozent der Fälle auch schädliche Mails und externe Datenträger (12 Prozent) Einfallstore.

