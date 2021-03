In Bulgarien Lidl Plus lockt mit zusätzlichem Partnerprogramm

Lidl Plus lockt mit zusätzlichem Partnerprogramm

In Bulgarien

Lidl hat in Bulgarien ein Partnerprogramm für seine Loyalty-App Lidl Plus gestartet. Zu Beginn sind fünf Unternehmen an Bord, die Lidl-Plus-Nutzern Rabatte und Vorteile gewähren.

Lidl Plus will seinen Nutzern über die eigenen Angebote hinaus weitere Vorteile bieten. Deshalb hat der Discounter in Bulgarien ein Partnerprogramm ins Leben gerufen, das Kunden zusätzliche Rabatte