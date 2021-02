Irland Lidl startet Kundenservice per WhatsApp

Lidl startet Kundenservice per WhatsApp

Lidl Irland will Shopper mit einem Kundenservice via WhatsApp unterstützen. Zudem bietet der Händler seit dem vergangenen Jahr bereits einen Chatbot an, der die perfekte Zeit zum Einkaufen nennt.

Lidl hat in Irland einen Kundeservice via WhatsApp gestartet. Gedacht ist der Kanal für die schnelle Unterstützung von Kunden, die viel unterwegs sind, berichten irische Medien.&n