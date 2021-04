In Rumänien Kaufland lässt Kunden per Handy scannen

Kaufland lässt Kunden per Handy scannen

In Rumänien

In Rumänien können Kaufland-Kunden per Handy oder Handgerät ihren Einkauf künftig selbst scannen. Zum Start ist der Service in sechs Märkten verfügbar.

Kaufland führt in Rumänien seinen Self-Scanning-Service K-Scan ein. Kunden können entweder mit ihrem eigenen Handy über die Kaufland-App oder mit neu angeschafften Handgeräten ihren Einkau