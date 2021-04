In zwei Krankenhäusern Lekkerland testet Self-Checkout

In zwei Krankenhäusern

Lekkerland testet unter der Marke Frischwerk erstmals eine Self-Checkout-Lösung. In zwei Pilot-Stores in Krankenhäusern will die Rewe-Tochter mit der Technologie Erfahrungen sammeln.

Lekkerland sammelt Erfahrungen mit kassenlosen SB-Kiosken. Bereits seit einigen Monaten laufen dazu Tests in zwei Krankenhäusern in München und Stuttgart, wie Lekkerland auf Anfrage bestätigte.