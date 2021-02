In zwei Verteilzentren Ahold Delhaize testet Desinfektion per Roboter

Ahold Delhaize testet Desinfektion per Roboter

In zwei Verteilzentren

Ahold Delhaize testet den Einsatz von Desinfektionsrobotern in zwei seiner US-Verteilzentren. Die Roboter des Herstellers Ava sollen mittels UV-Licht Corona-Viren unschädlich machen.

Ahold Delhaize will seine Verteilzentren mithilfe von Desinfektionsrobotern vor dem Corona-Virus schützen. Dazu testet der Händler den Einsatz der Roboter in zwei seiner Verteilzentren an der