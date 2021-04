Knowledge 4 Retail-Projekt Rewe interessiert an Digitalem Zwilling

Rewe folgt dm und will als weiterer Händler an Bord der Branchen-Initiative Knowledge 4 Retail kommen. Das Projekt digitalisiert per Künstlicher Intelligenz und Digitalem Zwilling den stationären Handel. Datenbasierte Anwendungen aus der Online-Welt sollen so künftig auch in der Filiale möglich sein.

