Kooperation Jet-Tankstellen mit DHL-Packstationen

Um das Netz an Packstationen hierzulande zu verdichten, schließt sich DHL mit dem Tankstellenbetreiber Jet zusammen. So sollen kurzfristig 680 neue Standorte entstehen.

An nahezu allen 680 Jet-Tankstellen in Deutschland wird es künftig eine Packstation geben. Das gaben Jet und DHL bei der Inbetriebnahme des ersten Paketautomaten in Leipzig bekannt. "Wir freuen uns, dass wir mit Jet einen