Kundenbindung Kaufland Card startet in der Slowakei

Kaufland Card startet in der Slowakei

Kaufland schaltet das nächste osteuropäische Land für sein digitales Kundenbindungsprogramm auf. Ab sofort können auch Shopper in der Slowakei per App oder mit einer physischen Karte Punkte sammeln und Rabatte einstreichen.

