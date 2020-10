Kundenbindung in UK Danone nutzt Datenplattform

Kundenbindung in UK

Danone investiert in den Aufbau digitaler Strukturen. In Großbritannien setzt der Hersteller eine neue Datenplattform ein, mit deren Hilfe der Konzern seine Kundenbindung und die Ansprache von Zielgruppen verbessern will.

Der französische Danone-Konzern will mit Daten samt passender Analysetechnologie seine Kunden enger an sich binden und effizienter werden: In Großbritannien hat