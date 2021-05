Lager-Automatisierung Amazon eröffnet Logistik-Lab für Europa

Amazon hat ein "European Innovation Lab" für Logistik-Technik im italienischen Vercelli eröffnet. Es soll auf Europa angepasste Lösungen für Lager-Automatiserung entwickeln.

Amazon entwickelt neue Lösungen traditionell zunächst in den USA und passt sie dann für Europa an. Ob das Lab in Vercelli etwas daran ändert, ist unklar. In einer Presseerklärung zu