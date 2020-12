Lebensmittel-Lieferservice Gorillas will dank frischen Millionen expandieren

Gorillas will dank frischen Millionen expandieren

Gorillas will mit frischem Kapital seine Expansion beschleunigen. Bis Mitte 2021 soll der Dienst in 15 europäischen Städten verfügbar sein. Auch das Team in Berlin wird vergrößert.

Der Lebensmittel-Lieferservice Gorillas aus Berlin hat sieben Monate nach seinem Start eine Finanzierungsrunde über 44 Mio. US-Dollar abgeschlossen. Die Runde wurde von Coatue unter Beteili