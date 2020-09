Loyalty-System startet in ganz Deutschland Lidl Plus nimmt Kunden ins Visier

Am Montag startet Lidl sein digitales Loyalty Programm mit offensiver Werbung in ganz Deutschland. Schon bald sollen mehrere Millionen Verbraucher ihr Handy mit der App "Lidl Plus" an den Kassen präsentieren und Einkaufsdaten gegen Rabatte eintauschen.

In elf europäischen Ländern sowie Berlin/Brandenburg ist das rein Smartphone-basierte Rabatt-Programm Lidl Plus bereits live –