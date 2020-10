Malware-Angriff Cyber-Kriminelle legen Software AG lahm

Das zweitgrößte deutsche Software-Unternehmen Software AG ist Opfer eines Malware-Angriffs geworden. Während die Dienstleistungen für die Kunden davon unberührt seien, habe das Unternehmen die internen Systeme kontrolliert heruntergefahren, hieß es in einer am Montagabend in Darmstadt veröffentlichten Mitteilung.

