Mangelnder Arbeitsschutz New York klagt Amazon wegen Corona an

New York klagt Amazon wegen Corona an

Die Generalstaatsanwaltschaft des US-Bundestaats New York hat Amazon wegen mangelnder Arbeitsschutz-Massnahmen in Bezug auf Corona angeklagt. Das meldet das Wall Street Journal (WSJ). Der Vorwurf: Der Online-Gigant habe seine Lagerarbeiter nicht ausreichend vor Viren geschützt.

In der am Dienstag beim State Supreme Court von New York eingereichten Anklage erklärt Generalstaatsanwält